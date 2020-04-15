Van'da 9 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette 9 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
15.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:00
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Erciş kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajına gizlenmiş 16 pakette 9 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Sürücü Z.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Tuşba, Van, Güncel