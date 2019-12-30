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Van'da acil servislerdeki hasta yoğunluğu

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, son günlerde SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerinde akşam saatlerinde hasta yoğunluğu yaşandığını söyledi.

30.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:36 Van'da acil servislerdeki hasta yoğunluğu
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, son günlerde SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerinde akşam saatlerinde hasta yoğunluğu yaşandığını söyledi.
Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, acil sağlık müdahalesi gerektirmeyen mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının aile sağlığı merkezlerine başvurmaksızın akşam saatlerinde hastanelerin acil servislerine götürülmesi nedeniyle olağan dışı yoğunluğun oluştuğunu belirtti.
Kış döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarının doğal olarak arttığını bildiren Sünnetçioğlu, acile gelen her hastaya tanı koymak ve tedavi etmek için uğraştıklarını vurguladı.
Söz konusu mevsimsel rahatsızlıkların aile hekimleri tarafından kolaylıkla teşhis ve tedavi edilebileceğine dikkati çeken Sünnetçiloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu rahatsızlıklarda ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi belirtilerin görülmeye başlandığı ilk saatlerde, öncelikle aile sağlığı merkezlerimize başvurulması halinde yaşanan rahatsızlık hızlıca teşhis edilip, vakit kaybetmeden gereken tedaviye başlanabilecektir. Acil servislerimizin asıl hasta kitlesi olan vakalara yoğunlaşabilmesi için mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu hastalarımızın daha rahat koşullarda hizmet alabilecekleri aile sağlığı merkezlerine öncelikle başvurmalarını rica ederiz."

Acil Servis, Van, Sağlık

Kaynak: AA

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