Van'da Afad Personeline Eğitim

22 Kasım 2018 Perşembe 15:16



22 Kasım 2018 Perşembe 15:16

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) eğitimi verildi.İçişleri Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitim programına, Van'da görevli 71 personel katıldı.Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, yaptığı açıklamada, müdürlük yerleşkesinde bir gün süren eğitimin başarılı geçtiğini söyledi.Katılımcılara, enkazda arama kurtarma ve sahaya güvenli giriş teknikleri konusunda eğitim verildiğini belirten Ekin, şunları ifade etti:"INSARAG, üye ülkelerin resmi afet müdahale kurumları ile arama kurtarma çalışmalarında yer alan sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu ağdır. INSARAG eğitiminde, arama kurtarma ekiplerinin afet ve acil durum mahallinde yerli ve yabancı diğer ekiplerle işbirliği ve koordinasyon kapasiteleri, ani gelişen olaylar karşısında verdikleri refleksleri test ediliyor. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan arama ve kurtarma birlikleri Ulusal INSARAG akreditasyon belgesi almaya hak kazanıyor."