Van'da Ak Gençlik Futbol Turnuvası Başladı

AK Parti Van
Gençlik Kolları Başkanlığınca AK Gençlik 18-30 Yaş Arası Futbol
Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı.
İskele Mahallesi Tuşba
15 Temmuz Demokrasi Parkı Salonunda yapılan açılışa katılan AK Parti İl Başkanı Kayahan
Türkmenoğlu, Van'daki ve dışarıdaki akademisyenlerden bir bilgi platformu oluşturduklarını, birlikte gençliği sahiplenme adına adımlar attıklarını söyledi.
Gençleri bir arada tutabilecek en büyük unsurun sportif faaliyetler olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Bunlar sizlerin bir arada kaynaşmanızı sağlayacak. Hacıbekir Mahallesi'ndeki kardeşimle İskele Mahallesi'ndeki kardeşim, kardeştir. Van'ın kuzey, doğu, güney ve batısındaki gençler buradadır." dedi.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
ise bu şehrin geleceği, lokomotifinin gençlerin olduğunu ifade ederek, "Biz bu şehrin geleceğini kurgulayamayız. Burada olan, olmayan herkes sizin bu şehrin gerçek sahipleri olmanız gerçeğiyle hareket eden, bu şehrin yaşanabilir bir kent, kurulacak bir kent olarak sizlere emanet edilmesi gerektiğine inan biriyim. Bu kente gençler için yapılan çok şeyler var, yapılmayan çok şeyler var. Sizlerin katımlıyla bunu uygulamak ve kentimizin 2023 hedefine ulaştırmak hedefi çerçevesinde duyduğumuz ihtiyaç ve arzuyu 31 Mart seçimlerinde birlikte gerçekleştirmek arzusundayız. Bu konuda gençliğin tartışmasız bir rolü olacak. Bizim kentimiz, Türkiye
'nin en genç nüfusuna sahip yerlerden bir tanesidir. Dolayısıyla yaş ortalaması 21 olan bir kentte, en hayırlı hizmetlerden bir tanesinin buradan başlangıcını yapıyoruz. Bu seçimi kazanacağız ve tüm temennimiz sizler için güzel bir gelecek hazırlamak ve katılımınızı sağlayarak bir yerel yönetim sağlamaktır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından turnuvaya katılan 900 sporcuya forma, şort, yağmurluk ve çantadan oluşan spor malzemesi dağıtıldı.
Açılış törenine Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgükçe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve AK Parti'li gençler ve sporcular katıldı.
Tuşba,Futbol,Van
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:54