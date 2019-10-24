Van'da akaryakıt ihalesi yapılacak

Van
Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon litre motorin ve 30 bin litre benzin için ihale gerçekleştirecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'intalimatıyla, şeffaflık ilkesi doğrultusunda ihalelerin canlı yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"25 Ekim'de Makine İkmal Bakım ve Onarım DaireBaşkanlığı bünyesinde 'Akaryakıt Mal Alımı İşi' ihalesigerçekleştirilecek.14.30'da başlayacak ihale, Van BüyükşehirBelediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak."