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Van'da akaryakıt ihalesi yapılacak

Van Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon litre motorin ve 30 bin litre benzin için ihale gerçekleştirecek.

24.10.2019 16:30Van'da akaryakıt ihalesi yapılacak
Van Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon litre motorin ve 30 bin litre benzin için ihale gerçekleştirecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in
talimatıyla, şeffaflık ilkesi doğrultusunda ihalelerin canlı yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"25 Ekim'de Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire
Başkanlığı bünyesinde 'Akaryakıt Mal Alımı İşi' ihalesi
gerçekleştirilecek.
14.30'da başlayacak ihale, Van Büyükşehir
Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak."

Van, Güncel

Kaynak: AA

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