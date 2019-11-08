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Van'da 'akıllı kent sistemleri' tanıtım semineri

Van Büyükşehir Belediyesinde 'akıllı kent sistemleri' tanıtım semineri düzenlendi.

08.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:30 Van'da 'akıllı kent sistemleri' tanıtım semineri
Büyükşehir Belediyesinde 'akıllı kent sistemleri' tanıtım semineri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere, Genel yardımcıları Salih Allahverdi, Nihat Arpa, Esiner Çetin ve Ali Özvan ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan ve daire başkanları katıldı. Seminerde İş Geliştirme Direktörü Dr. Serdar Yümlü, sinevizyon eşliğinde bir sunum yaptı. Sunumda; akıllı şehirler, akıllı su altyapısı, akıllı kentsel dönüşüm, yeni nesil uygulamalar, vatandaş odaklı uygulamalar, kurumsal mobilite uygulamaları ve plastikten enerji üretimi gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren seminerde, katılımcılar Van'da uygulanabilecek akıllı sistemlerle ilgili bilgiler aldı. - VAN

Emin Bilmez, Sekreter, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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