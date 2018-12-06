Van'da Amatör Denizcilik Eğitimi

Van
'da 500 kişi amatör denizcilik eğitimi almaya başladı.
Van'da Ulaştırma Bakanlığınca başlatılan "Hedef 2023 Bir Milyon Amatör Denizci" Programı kapsamında, Tatvan
Liman Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Van Deniz Ticaret Odası Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği amatör denizci eğitimine başlandı.
Van TSO Tuşba
Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını yapan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, amatör denizcilik belgesi vererek bölge halkını denizle buluşturmak istediklerini söyledi.
Aki, "Amacımız Van Gölü
'nün güzelliklerini göstermek. Bu eğitimle ticari olmayan özel 24 metrelik teknelerde uluslararası tekne kullanma yetkisine, başarılı kursiyerler sahip olacak." dedi.
Ardından Trabzon
Liman Başkanlığı Mühendisi Deniz Kılıç
, kursiyerlere, tekne kısımları ve donanımları, denizcilikte yönler, deniz akıntıları, rüzgar yönleri, acil durumlarda kullanılabilecek arama ve kurtarma vericisinin bulunacağı yerler, tekne kullanan kişinin bilmesi gereken sağlık ve güvenlik bilgileri, tekne fenerleri konularında eğitim verdi.
Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarı gösteren kursiyerlere "Amatör Denizcilik
Belgesi" verilecek.
Van,Denizcilik
06 Aralık 2018 Perşembe 15:05