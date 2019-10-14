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Van'da amatör futbol sezonu açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Ligi kapsamında Van'da da 2019-2020 amatör heyecanı başladı.

14.10.2019 14:22Van'da amatör futbol sezonu açıldı
Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Ligi kapsamında Van'da da 2019-2020 amatör heyecanı başladı.

12 takımlı 1. Amatör Lig karşılaşmaları Van merkez ve ilçelerde oynanan maçlarla start aldı. Van Sanayi Spor Tesislerinde oynanan sezonun ilk maçında İpekyolu Gençlik Spor ile İlvan Spor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, ikinci yarında karşılıklı atılan gollerle maç 1- 1 sona erdi.

Ercan Ulutaş 'ın gözlemciliğini yaptığı karşılaşmayı KYH Çağlar Demirkıran yönetirken, yardımcılıklarını ise Ayhan Demirhan ve Rümeysa Gök yaptı.

Diğer maçlarda ise Erciş 1 Nisan Spor karşılaştığı Çatak Belediye Spor'u 6-2, Erciş Gençlik Spor da Çaldıran ekibini 2-1, Van D.S.İ ise Erciş Örene ekibini 6-1 ve Altay Spor ise 1974 Edremit TOKİ ekibini 3-1 mağlup etti.

Başkale ilçesinde oynanması gereken Başkale Spor ile Gürpınar Spor müsabakası ise, Gürpınar Spor'un karşılaşmaya çıkmaması üzerine oynanmadı. - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Van, Spor

Kaynak: İHA

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