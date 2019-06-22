22.06.2019 12:34
Haberler » Güncel » Haber

Van'da araçta ele geçirilen uyuşturuya 3 tutuklama

Van'da araçta ele geçirilen uyuşturuya 3 tutuklamaVan'da yol kontrolleri sırasında, durdurulan aracın yolcu koltuğu altında gizlenmiş 759 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van 'da araçta ele geçirilen uyuşturuya 3 tutuklama
Van'da yol kontrolleri sırasında, durdurulan aracın yolcu koltuğu altında gizlenmiş 759 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Kurubaş Mahallesi'nde bulunan Van- Hakkari Karayolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Nakrotik Arama Köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş paket içinde 759 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.Y, E.D ve N.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Van'da araçta ele geçirilen uyuşturuya 3 tutuklama
Kaynak: DHA
Van , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:04 Minarenin yıkılma anı kamerada
14:04 Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı
14:02 Seli görüntüleyen vatandaş: "Araba gırtlağına kadar su doldu"
14:02 DHA DIŞ - İngiliz Bakan, İran'ı ziyaret edecek
14:02 Irak'ın kuzeyine hava harekatı
14:02 Türkiye'de okumak için sıraya girdiler - ADDİS
14:01 Nevşehir'de tur midibüsü devrildi: 27 yaralı (2)- Yeniden