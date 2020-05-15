Van'da araçtaki 42 kilo eroini, 'Rexo' buldu

Van'da araçtaki 42 kilo eroini, 'Rexo' bulduVAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Rexo' ile hafif ticari araçta yaptığı aramada, 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

15.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:43
Van'da araçtaki 42 kilo eroini, 'Rexo' buldu
VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Rexo' ile hafif ticari araçta yaptığı aramada, 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Rexo' ile araçta yapılan aramada; bagajdaki 2 çuval içinde, 82 paket halinde toplam 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi. Sürücü S.P. ve araçtaki İran uyruklu S.V. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. Van’da araçtaki 42 kilo eroini, ’Rexo’ buldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İpekyolu, Narkotik, Van, Güncel, Haber

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