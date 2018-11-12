Van'da Aranan Terör Hükümlüsü Yakalandı

Van
'ın Erciş
ilçesinde KCK ana davasından hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, KCK ana davasında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen V.A, yakalandı.
V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Erciş,Van
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:00