25.06.2019 19:05
Haberler » Güncel » Haber

Van'da arazi kavgası: 8 yaralı

Van

Van'da iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Van 'da iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde iki aile arasında çarşı merkezinde çıkan kavga, daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Büyükşehir Belediye Garajı önünde devam etti. Arazi meselesi nedeniyle çıkan ve taş, sopa, bıçak ile silah kullanılan kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bazı yaralıların kentteki hastanelerde tedavisi devam ediyor. Kavgayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
kavga , Sabah , Van , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:49 MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava
19:49 Siirt'te şüpheli bidon
19:48 İmamoğlu, 23 Haziran gecesi yaşananları paylaştı
19:47 YOZGAT SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN SURİYELİ ÇOCUK BOĞULDU
19:46 Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun...
19:45 Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar
19:43 ÇANAKKALE Ezine'de zeytinlik ve ot yangını