Van'da Asayiş

Erciş
ilçesinde firari ve kesinleşmiş cezaları bulunan zanlılar yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, yerini tespit ettikleri cezaevi firarisi İ.B, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan .M.Ç ile aynı suçtan uzun süredir aranan U.A.'yı yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İ.B. ve M.Ç. ceza evine gönderilirken, zanlı U.A da mahkemeye sevk edildi.
Asayiş Büro,Erciş
14 Aralık 2018 Cuma 21:38