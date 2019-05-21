21.05.2019 22:13
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Van'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralıVAN - Van-Hakkari karayolu üzerinden bulunan Güzeldere Geçidi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

VAN - Van- Hakkari karayolu üzerinden bulunan Güzeldere Geçidi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.
Kaza, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerinden bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden askeri konvoyun içlerindeki kirpi askeri araç, sürücüsünü havanın yağışlı ve yolum kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Van'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı Güzeldere, Hakkari, Van, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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