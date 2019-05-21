Van
'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
VAN - Van- Hakkari
karayolu üzerinden bulunan Güzeldere
Geçidi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı. Kaza, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerinden bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden askeri konvoyun içlerindeki kirpi askeri araç, sürücüsünü havanın yağışlı ve yolum kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Güzeldere
, Hakkari
, Van
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA