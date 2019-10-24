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Van'da askeri araç kaza yaptı: 26 yaralı

Van'da askeri araç kaza yaptı: 26 yaralı Van Valisi Bilmez, yaralı askerleri hastanede ziyaret ettiVAN - Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu 2'si ağır 26 asker yaralandı.

24.10.2019 23:57
Van'da askeri araç kaza yaptı: 26 yaralı
Van Valisi Bilmez, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti
VAN - Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu 2'si ağır 26 asker yaralandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaralıları hastanede ziyaret etti.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan askeri zırhlı sivil midibüsün, tekeri patlaması sonucu midibüs, şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma yol güvenliğini alırken, diğer ekipler, yaralıları olay yerinden alarak Van'daki hastanelere kaldırdı.
Kaza sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Vali Bilmez, yaralılara hastanede gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Bugün akşamüstü askerlerimizi taşıyan zırhlı yarım otobüs Erciş'ten Van'a gelirken lastiğinin patlaması sonucu devriliyor. 26 yaralımız var. Yaralıların hepsini hastanelere sevk ettik. 11 yaralımız Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Fakültesinde, 13'ü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2'si de özel hastanelere kaldırıldı. Hepsine gerekli müdahaleler yapılıyor. Allah hepsine acil şifalar versin. Olay çok yeni durumlarıyla ilgili şuan için bir bilgi verme imkanımız yok. Çoğunun durumu iyi elhamdülillah" dedi.
Van'da askeri araç kaza yaptı: 26 yaralı

Emin Bilmez, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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