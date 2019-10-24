Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 26 yaralı

Kaza saat 20.30 sıralarında Van- Erciş kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Erciş'ten Van'a asker taşıyan aracın sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, 65 BA 454 plakalı midibüs iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak 3 metreden şarampole devrildi. Yan yatan midibüste ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 asker yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 26 askerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

VAN VALİSİ YARALILARIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bilmez, yaralılara hastanede gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Akşam üzeri askerleri taşıyan zırhlı araç Erciş'ten Van'a gelirken, lastiğinin patlaması sonucu devriliyor. 26 yaralımız var. Yaralılarımızın hepsini hastanelere sevk ettik. Yaralılardan 11'i Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Fakültesinde, 13'ü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2'si de özel hastanelere kaldırıldı. Hepsine gerekli müdahaleler yapılıyor. Allah hepsine acil şifalar versin."

Olayın çok yeni olduğunu aktaran Bilmez, "Durumlarıyla ilgili şu an için bilgi verme imkanımız yok. Ama çoğunun durumu iyi. Umarım hayati tehlikesi bulunan kimse olmaz." dedi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede el feneri ile yaralı olup olmadığını araştırdı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.