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Van'da Atatürk'ü anma töreni

VAN (İHA) – Van'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:08Van'da Atatürk'ü anma töreni
VAN (İHA) – 'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Beşyol Meydanı'ndaki valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam edildi. Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından resim, şiir, kompozisyon yarışmaları ve Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program; oratoryo ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosunun da sahne aldığı programa; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Mustafa Kemal Atatürk, Yüksel Yiğit, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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