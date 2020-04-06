Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırında atlarla yurda sokulan 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

06.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:58
Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van 'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırında atlarla yurda sokulan 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, bu kapsamda, jandarma ekipleri İran'dan atlarla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçenin Uzunburun mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İran, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
Acı haberi Soylu verdi: Koronadan polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Soylu verdi: Koronadan polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

00:42: Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz - Haber 00:39: Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi - Haber 00:36: Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Haber 00:34: ABD'nin Wisconsin eyaletinde ön seçimler korona salgınından dolayı ertelendi - Haber 00:34: Libya'da UMH, Hafter milislerinin sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durmasını istedi - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber 23:30: Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir - Haber 23:25: İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler