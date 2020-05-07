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Van'da başarılı trafikçiler ödüllendirildi

Van'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin başarılı personeline başarı belgesi verildi.

Van'da başarılı trafikçiler ödüllendirildi
07.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:30
Van'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin başarılı personeline başarı belgesi verildi.
Valilikte gerçekleştirilen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, trafikte düzeni sağlayan ekiplerin gece gündüz çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.
Vali Bilmez, "Özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde gerek emniyet gerekse jandarmamızın her biriminde çalışan personelimiz büyük sorumluluklar alarak fedakarca görevlerini yerine getiriyorlar. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmanın ardından Vali Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul başarılı emniyet ve jandarma trafik personeline başarı belgeleri verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trafik Haftası, Emin Bilmez, Jandarma, Van, Güncel, Haber

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