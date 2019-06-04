Van'da bayramlaşma

Kaynak: İHA

Van Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi ve dini bayramlaşma programı cami cemaati ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.Van'da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, kılınan bayram namazının ardından Yukarı Norşin Camii avlusunda toplandı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve bundan sonra geleneksel hale getirilecek olan bayramlaşma programında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri, cami avlusunda kurulan çadır önünde cami cemaati ve vatandaşlarla bayramlaştı.Vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, resmi bayramlaşma programıyla dini bayramlaşma programını bir arada kutladıklarını belirtti. Bundan sonra il protokolünün dini bayramlaşma programını Yukarı Norşin Camii'nde yapacağını ifade eden Vali Bilmez, "Bugün Van'da en büyük camimiz olan Yukarı Norşin Camii'nde il protokolüyle Van halkı birlikte bayramlaştı. Resmi bayramlaşma programıyla dini bayramlaşma programını bir arada kutladık. İnşallah buradan sonra şehitliğe gideceğiz. Ahirete intikal etmiş tüm geçmişlerimiz için ve şehitlerimiz için dualarımızı yapacağız. Bundan sonra Van'da dini bayramlar bu mekanda kutlanacak inşallah. İlgi gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayramın bayram gibi geçmesini temenni ediyorum. Seyir halinde yolculuk eden vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, sevdiklerine sağ salim varmalarını temenni ediyorum" dedi.Yapılan konuşmanın ardından Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi.Bayramlaşma programına Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN