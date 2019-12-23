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Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

23.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:38 Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı

VAN'ın  ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NS 525 plakalı belediye otobüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen kamyon çarpıştı. Kazada, 13 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 13 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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