Van'da "Ben Daha Çocuğum" Sergisi

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde erken yaşta evliliğe dikkat çekmek amacıyla "Ben daha çocuğum" grafik resim sergisi açıldı. Van Valiliği
koordinesinde erken yaşta evliliğin önlenmesine yönelik İl Jandarma
Komutanlığı ve bazı kurumlar tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyesi Rahşan Akgül tarafından "Ben daha çocuğum" konulu grafik resim sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu.
İpekyolu Belediyesi Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen programa katılan kadın davetlilere jandarmanın kadın personelleri tarafından gül hediye edildi.
Protokol üyelerince açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından serginin açılışında konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, çocuk gelinlerin olmaması için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirterek, "Aslında bu proje, çocuklarımızın olması gerektiği yerde yani okullarda olması, eğitimlerine ve meslek edinmelerine devam etmeleri, çocukken evlendirilmemeleri için ortaya konulan çok güzel bir proje." dedi.
Jandarma Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Selahattin Kınık
de erken yaşta evlilik ve çocuk gelinlerle ilgili bilgiler verdi.
Kınık, "Türkiye
genelinde TÜİK
verilerine göre 2017 yılında 569 bin evlilik gerçekleştirilmiş ve bu evliliklerde 9 bin 867 damat ile 89 bin 852 gelin 16-19 yaş aralığındadır. Van'da ise 2017'de 8 bin 779 evlilik gerçekleştirilmiş olup, bu evliliklerde 254 damat ile 3 bin 10 gelin 16-19 yaş aralığındadır." dedi.
Erken yaşta evliliklerin sebeplerine de değinen Kınık, şunları kaydetti:
"Sosyoekonomik gerekçeler, gelenekler, görenekler ve dini inançların yanlış algısı, eğitimsizlik, aile içi şiddet, toplum baskısı ve kullanılan dil, evlilik çeşitleri ve mülkiyet unsuru ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda vatandaşların bilgilendirmesine yönelik olarak 'Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti' modeliyle hazırlanan projemiz, paydaş kurumlarımızın desteğiyle hayata geçirilmiştir."
Serginin gezilmesiyle devam eden programa, Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Erhan Altıntaş
, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ
, Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Semra Gümüş
Gündüz, bazı kurum müdürleri ve jandarma personelleri katıldı.
İpekyolu, Van, Güncel
Kaynak: AA