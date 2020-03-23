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Van'da bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi.

23.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:50
Van'da bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi
Van 'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Yapılan detaylı aramada, toplam bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ve 130 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Elde edilen tıbbi maske ile ilgili olarak araç sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Edremit, Polis, Van, 3. Sayfa

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Yorumlar (1)
DENOOO:KAMERA ŞAKASIMI BU :d:d:dDDDD
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