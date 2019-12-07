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Van'da bir araçta 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

07.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:18Van'da bir araçta 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi
'ın ilçesinde 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akköprü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonette arama yaptı.
Narkotik madde arama köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı denetimde, kamyonetin bagajındaki valizde 88 paket halinde 45 kilo 359 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan C.K'nnin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA

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