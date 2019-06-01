Van'da bir asker silah kazasında şehit oldu

Van
'ın Edremit ilçesinde Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, silah kazasında şehit oldu.
Edremit İlçe Jandarma
Komutanlığı Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nde görevli şehit Uzman Çavuş Karakuzu için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter
Filo Komutanlığında tören düzenlendi.
Şehidin naaşı, törenin ardından memleketi Osmaniye
'ye uğurlandı.
Törene şehidin yakınları ile Vali Mehmet Emin Bilmez
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Vekili Albay Uğur Özmen
katıldı.
Kaynak: AA
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