Haberler » 3. Sayfa » Van'da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Van'da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir haftada 27 bin 650 gram kaçak sigara ele geçirildi.

09.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:42Van'da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir haftada 27 bin 650 gram kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-8 Ocak 2020 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 4 operasyonda toplam 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldığı ve 1 şüphelinin ise adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - VAN

Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:11  Meme cerrahisinde 'işaretleme yöntemleri' başarıyı artırıyor - Haberler
10:10  BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli - Haberler
10:07  (Özel) Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Sibel Ünli'yi ölümsüzleştirmek için portresini yaptı - Haberler
10:03  Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. - Haberler
10:03  Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 5 tutuklama - Haberler
10:00  Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu - Haberler
09:18  Barışmak istediği eski sevgilisinin buluşmaya başka bir erkekle geldiğini gören adam ortalığı birbirine kattı - Haberler
08:45  Son dakika: İran'da otobüs devrildi: 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı - Haberler
08:43  İran'ın saldırdığı ABD üssü ilk kez görüntülendi - Haberler
07:30  Son dakika: İran'ın saldırısını haklı bulan Amerika, ön koşulsuz görüşmek istiyor - Haberler
9.01.2020 10:13:35