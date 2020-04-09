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Van'da bir kişi koronadan hayatını kaybedince mahalle karantinaya alındı

Van'ın Saray ilçesinde korona testi pozitif çıkan bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ikamet ettiği mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.

09.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:12
Van'da bir kişi koronadan hayatını kaybedince mahalle karantinaya alındı
Van 'ın Saray ilçesinde korona testi pozitif çıkan bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ikamet ettiği mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saray ilçesi Çaybağı Mahallesi'nin 25 haneli ve 450 nüfuslu Aşağı Kömeevleri yerleşkesi, umreden bir müddet önce dönen ve Isparta 'da karantinaya alınan korona virüs testi pozitif olan bir vatandaşımızın 3 Nisan 2020'de mahalleye gelmesi ve bugün vefat etmesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alınmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Saray, Van, 3. Sayfa
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