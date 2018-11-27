Van'da "Bir Kitap Bir Türkü" Konseri

27 Kasım 2018 Salı 14:35



27 Kasım 2018 Salı 14:35

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosunun verdiği 'Bir Kitap Bir Türkü' konseri büyük beğeni topladı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin katılımıyla oluşturulan Türk Halk Müziği Korususun verdiği 'Bir Kitap Bir Türkü' konseri büyük beğeni kazandı. Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen konser vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sunuculuğunu Nurdan Kılavuz'un yaptığı, Şef Serkan Karakurt'un yönetimindeki koro, Anadolu'nun farklı yörelerine ait birbirinden güzel eserlerini Vanlılar için seslendirdi. Koronun söylediği türkülerin yanı sıra, saz sanatçıları tarafından icra edilen taksimler de konsere renk katarak dinleyicilerden büyük alkış aldı.Kulakların pasını silen muhteşem konserin ardından söz alan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, muhteşem konserden dolayı koroyu tebrik etti.Belediyeciliğin sadece yol, park, bahçe, temizlik ve diğer hizmetlerden ibaret olmadığını belirten Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgekçi, "Belediyecilik aynı zamanda sanat ve kültürel hizmetlerin de yoğun olarak verildiği bir görev anlayışıdır. Tuşba Belediyesi, hizmetlerin her alanında olduğu gibi sanat ve kültürde de önemli hizmetlere imza atmaktadır. Birçok sanat dalında yetenekli insanlarımıza imkanlar ve destekler sunmaktadır. Bugün icra edilen bu güzel konser de bunun en iyi örneğidir. Van gelecekte muhabbetin, eğitimin başkenti olma yolunda ilerliyor. Bunu da bu kıymetli eğitim ordusu ile gerçekleştirecektir" dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, sosyal faaliyetlerde bulunan öğretmenleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını tebrik ederek, "Bu çalışma, öğretmenimiz her şeyi yapar sözünün bir göstergesidir. Emeği geçenleri kutluyorum. Güzel bir konser oldu. İnşallah ileride bir de sanat müziği korusunu kurarız. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan bu çalışma gayet güzel oldu. Bu konser vasıtasıyla toplanan kitaplarla bir köy okulumuzda kütüphane oluşturmayı düşünüyoruz. Bu çalışmada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanları, okullarda görev yapan müdür ve öğretmenlerimiz büyük emekler verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, koruya desteklerinden ötürü Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'ye plaket takdim etti.Konsere AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı M. Ali Uca, kamu kurum ve STK temsilcileri, eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı. - VAN