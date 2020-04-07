Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı bir mahalle korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

07.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:34
Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
Van 'ın Başkale ilçesine bağlı bir mahalle korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul 'dan Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'ne gelen bir kişide korona virüs tespit edildiği belirtilerek, "Korona virüs taşıdığı belirlenen bir vatandaşımızın birçok kişiyle temas etmesi sonucu Örmetaş Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Mahallede ekipler tarafından tedbirler alınarak gerekli sağlık taraması başlatılmıştır" denildi.

Daha önceden de Başkale'de Esenyamaç ve Ilıcak mahalleleri ile Belliyurt mezrası, Çaldıran'da Han Mahallesi ve Çatak ilçesinde ise Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları korona virüs nedeniyle karantinaya alınmıştı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Başkale, Van, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:57: Rusya'dan koronavirüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor - Haberler 14:56: Antalya Valisi Karaloğlu: "Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu... - Haberler 14:55: New York'a gönderilen hastane gemisinin mürettebatında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:55: Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu - Haberler 14:54: Korona yasağını delenlere 'sosyal mesafe' cezası - Haberler 13:54: Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti - Haberler 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? 13:46: Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor - Haberler 13:39: Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi - Haberler 13:19: Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız - Haberler 13:06: Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı - Haberler 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı