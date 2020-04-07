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Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

07.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:45
Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, İstanbul 'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Koronavirüs olduğu belirtilen kişinin temas ettiği kişiler sağlık taramasından geçirilirken, mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

İstanbul'dan Van 'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'ne gelen bir kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs vakasının ardından mahalle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede, sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, vatandaşların dışarı çıkmamaları yönünde anonslar yapıldı.Van Valiliği, karantina kararına ilişkin açıklama yaparak mahallede sağlık taraması başlatıldığını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'ne gelen ve koronavirüs taşıdığı belirlenen bir vatandaşımızın birçok kişiyle temas etmesi sonucu Örmetaş Mahallesi bugün karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Mahallede ekipler tarafından tedbirler alınarak gerekli sağlık taraması başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Başkale, Van, Güncel
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