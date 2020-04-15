Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine ikamet ettiği mahalle karantinaya alındı.

15.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:00
Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
Van 'ın Gürpınar ilçesinde bir vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine ikamet ettiği mahalle karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul ilinden gelen ve Gürpınar ilçemiz Öveçli Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşımızın korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşın mahalleden 30 kişi ile temas ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 90 hane 1bin 150 nüfuslu Öveçli Mahallesi'nde korona virüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina uygulanacaktır. Karantina kapsamında mahalleye giriş-çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Gürpınar, Van, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Haberler
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Haberler ›› 3. Sayfa ››Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:06: Tunceli'de koronavirüsü yenen 70 yaşındaki hasta taburcu edildi - Haberler 18:04: MHP'li Aycan: "Tıp fakülteleri hastanelerini yaşatmamız lazım" - Haberler 18:00: Amazon şirketinin patronu Jeff Bezos servetine 24 milyar dolar daha kattı - Haberler 17:58: Korona virüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 17:54: Orman yangınını itfaiye ve vatandaşlar söndürdü - Haberler 17:32: Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:09: BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti 16:47: DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak