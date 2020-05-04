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Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'da bir mahalle daha karantinaya alındıVAN'ın Başkale ilçesinin Albayrak Mahallesi, bir ailede 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

04.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:24
Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
VAN'ın Başkale ilçesinin Albayrak Mahallesi, bir ailede 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
Başkale ilçesinin 340 hane, bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, bir ailede 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak, giriş- çıkışlar yasaklandı. Van Valiliği, kentteki koronavirüs durumu ile ilgili son bilgileri de paylaştı.
Valilik, Başkale İlçesi Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş Mahallesi ile Poyrazalan (Mezrası), Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesi, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1,2,3,4. Sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokakta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesinde 1 bina ile yine aynı mahalledeki Dabbağoğlu Sokak'ta karantinanın uygulandığını, Gürpınar ilçesinin Öveçli Mahallesi'ndeki karantinanın ise sonlandırıldığını bildirdi.
Bu arada, Van'daki koronavirüs vaka sayısının 270, taburcu olan hasta sayısının 162, yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının 5, karantina kapsamında gözlem altında tutulan kişi sayısının ise 37 bin olduğu belirtildi.
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VAN,(DHA)-
Van’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gürpınar, Başkale, Van, Güncel, Haber

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