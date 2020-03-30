Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı
Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındıVAN'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
30.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:03
Van 'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı
VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, mahalle ile mezraya, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının ardından, Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrasındaki vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
VAN, (DHA)-
VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, mahalle ile mezraya, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının ardından, Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrasındaki vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
VAN, (DHA)-
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Kaynak: DHA