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Van'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ile mezra karantinaya alındı.

30.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:28
Van'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı
Van 'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ile mezra karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs şüphesiyle Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştır. Daha öncede Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alınmıştı" denildi. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Başkale, Van, 3. Sayfa
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