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Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist yakalandı.

14.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:20Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı
'da düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kırsaldaki teröristlere katıldığını belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldığı örgüt mensubunu 9 Aralık'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.
Zanlının üstünde ve ikametgahındaki aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Van, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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