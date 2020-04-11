Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da boş kalan cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Van Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte etti.

11.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:06
Van'da boş kalan cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Van Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamına giren illerden biri olan Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla yeni önlemler alındı.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklarda 76 personel, 45 ilaçlama makinesi ve 23 araçla dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Caddelerdeki tüm otobüs durakları, elektrik direkleri, çöp konteynerleri, saksılar, tabelalar, iş yeri kepenkleri, nüfus yoğunluğunun bulunuğu yerleşim alanları, siteler ekiplerce ilaçlandı.

Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla sivrisinek, karasinek ve zararlı haşerelere karşı dere, sazlık alan, bataklıklarda da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Vektörle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış doğaya ve endemik türlere zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Van'da boş kalan cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: VAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ KARABAĞ: VAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYDU - Haber 18:56: Erzurum'da 86 kilometre uzaktaki evlerine yaya gitmeye çalışan çift, AA ve Valilik desteğiyle... - Haber 18:54: Batman'da Kovid-19 tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi - Haber 18:54: Samsun'da sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye para cezası verildi - Haber 18:54: Marmaraereğlisi'nde koronavirüs tedbirleri - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin