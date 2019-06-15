15.06.2019 17:46
Haberler»Güncel » Haber

Van'da budadığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Van

Van'ın Özalp ilçesinde budadığı ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde budadığı ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Emek köyünde oturan Kemal Şahin, budamak için çıktığı kavak ağacında kolundan yaralanınca mahsur kaldı.
Çevredekilerin yardımına rağmen ağaçtan inemeyen Şahin'in kurtarılması için itfaiye ekibine haber verildi.
Köye gelen itfaiye aracı yolun dar olması nedeniyle Şahin'in mahsur kaldığı bahçeye giremedi.
Köylülerin bahçe duvarını yıkarak yol açmasının ardından ağaca yanaşabilen itfaiye ekibi Şahin'i kurtardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kemal Şahin, Özalp, Van, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:33 Denizli'de taşan derenin suları otomobili yuttu
19:33 Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
19:32 Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi
19:32 SPOR Zeljko Obradovic'in açıklamaları
19:32 Hollandalı Müslümanlardan afiş dağıtan ırkçı lidere tepki
19:31 Jandarmaya "yamaç paraşütlü" kutlama
19:30 Türk Bayrağı gökyüzünde dalgalandı