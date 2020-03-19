Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Van'da cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi - Güncel

Van'da cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi

VAN'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçenin caddelerini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

19.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:28
Van'da cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi

VAN'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçenin caddelerini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Tuşba Belediyesi, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, mahalledeki caddeleri tankerlerden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Ekipler, kamu kurum ve kuruluşları, taziye evleri ile vatandaşların yoğun kullandığı toplu yaşam alanlarını köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte ediyor.Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, "Koronavirüsten dolayı alınan tedbirler doğrultusunda tüm yollarımızı sabunlu suyla dezenfekte ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, taziye evleri, camiler ve toplu yaşam alanlarını hepsini dezenfekte ediyor ve etmeye de devam ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Tuşba, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Güncel
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Loading