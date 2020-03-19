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Van'da cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi

Van'da cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildiVAN'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçenin caddelerini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

19.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:34
Van 'da cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi
VAN'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçenin caddelerini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Tuşba Belediyesi, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, mahalledeki caddeleri tankerlerden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Ekipler, kamu kurum ve kuruluşları, taziye evleri ile vatandaşların yoğun kullandığı toplu yaşam alanlarını köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte ediyor.
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, "Koronavirüsten dolayı alınan tedbirler doğrultusunda tüm yollarımızı sabunlu suyla dezenfekte ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, taziye evleri, camiler ve toplu yaşam alanlarını hepsini dezenfekte ediyor ve etmeye de devam ediyoruz" dedi.
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Van’da cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Van'da cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi
Etiketler : Koronavirüs, Tuşba, Van, Güncel

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