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Van'da caddeler köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı

Van'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı cadde ve sokakları köpüklü su ve dezenfektanla temizledi.

26.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:32
Van'da caddeler köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı
Van 'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı cadde ve sokakları köpüklü su ve dezenfektanla temizledi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın da takip ettiği çalışmalar kapsamında temizlik ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet ve Kazım Karabekir Caddelerini deterjanlı ve dezenfektanlı su ile yıkadı.
Ekiplerin çalışırken türkü söylemesi, renkli görüntüler oluşturdu.
Vali Bilmez, yaptığı açıklamada, çok ağır bir kış mevsimini geride bıraktıklarını, bahar temizliği kapsamında da hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Koronavirüse karşı tüm sokaklarda çalışma yürüttüklerini ifade eden Bilmez, "Her yer dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalarımız sürekli devam edecek. Biz bu salgın boyunca sakinleşen sokakları da temizlik için bir fırsat biliyoruz ve bütün hemşehrilerimize evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Vefa gruplarımız ile belediyelerimiz, Kızılay, AFAD, kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 65 yaş üstü büyüklerimizin emrindedir." dedi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da yapılan uyarılara tüm vatandaşların uymasını isteyerek, şunları kaydetti:
"Alınan kararlara mutlaka ama mutlaka uymalarını rica ediyorum. Ülkemizin, ilçemizin ve kendi sağlıkları açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kararlara İpekyolu'ndaki hemşehrilerimin yüzde 80'inin uyduğuna müşahede etmiş bulunuyoruz. Ben de hemşehrilerime 'evde kal İpekyolu' diyorum. Kritik olarak kabul edilen bu haftayı da evimizde geçirirsek, hem ülkemiz hem de ilçemiz kazanmış olacak."
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İpekyolu, Van, Güncel

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