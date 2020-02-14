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Van'da caddeye bırakılan çantada bomba şüphesi

Van'da caddeye bırakılan çantada bomba şüphesiVAN'da, kent merkezindeki caddeye bırakılan çanta, polisi alarma geçirdi.

14.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:48Van'da caddeye bırakılan çantada bomba şüphesi
'da caddeye bırakılan çantada bomba şüphesi
VAN'da, kent merkezindeki caddeye bırakılan çanta, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan çıkan kabloların bir bomba düzeneğine ait olup olmadığı araştırılıyor. Van kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir bankanın önüne bırakılan çantayı görenler, hemen polise verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Caddesi ve caddeye çıkan tüm ara yollar kapatılıp, güvenlik şeridi çekilirken, çevre binalar da boşaltıldıktan sonra fünye kullanılarak ilk patlatma yapıldı. Ancak çantanın içinde kabloların olduğu fark edilince tedbirler artırıldı. Özel kıyafetli bomba imha ekibi, alınan tedbirlerden sonra çantaya müdahalede bulunarak ikinci bir patlatma daha yaptı. Çantadan çıkan kabloların bir bomba düzeneğine ait olup olmadığı araştırılırken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet Caddesi, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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