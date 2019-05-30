Van'da çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Muradiye
ilçesinde yaylada çalınan 2 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Topuzarpa Mahallesi yaylasında M.Y.'ye ait 2 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbar üzerine jandarma ekipleri, çevrede arama çalışması başlattı.
Kısa sürede hayvanları çalanı tespit eden ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Ekipler, M.Y.'ye ait 2 büyükbaş hayvanı ahırda buldu.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ekipler, hayvanları sahibine teslim etti.
Muradiye
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Kaynak: AA