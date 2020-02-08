Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü

Van- Çatak
kara yolundaki tipi ve olumsuz hava şartlarından görüntüKara yolunda araçların ilerlemesinden görüntüSürücü Mehmet Pamuk'un konuşmasıGörentaş Karakolundan bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlarAA Muhabiri Sayim Harmancı'nın anonsuGörentaş Karakolunda bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar VAN - Van- Bahçesaray
kara yolunda çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yapacağı değerlendirme sonucuna göre arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılıp, başlatılmayacağına karar verileceği bildirildi.