Haberler » Güncel » Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü - Haber

Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü

Van-Çatak kara yolundaki tipi ve olumsuz hava şartlarından görüntü Kara yolunda araçların ilerlemesinden görüntü Sürücü Mehmet Pamuk'un konuşması Görentaş Karakolundan bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar AA Muhabiri Sayim Harmancı'nın anonsu Görentaş Karakolunda bekletilen...

08.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:22
Van- kara yolundaki tipi ve olumsuz hava şartlarından görüntü
Kara yolunda araçların ilerlemesinden görüntü
Sürücü Mehmet Pamuk'un konuşması
Görentaş Karakolundan bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar
AA Muhabiri Sayim Harmancı'nın anonsu
Görentaş Karakolunda bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar VAN - Van- kara yolunda çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yapacağı değerlendirme sonucuna göre arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılıp, başlatılmayacağına karar verileceği bildirildi.
Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü

Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 14:37:44