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Van'da çatılarda halat önlemli kar temizliği

VAN'da son 26 yılın en yoğun kar yağışı yaşanırken, bina sahipleri, çatılarında biriken kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor.

19.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:44Van'da çatılarda halat önlemli kar temizliği

VAN'da son 26 yılın en yoğun kar yağışı yaşanırken, bina sahipleri, çatılarında biriken kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor. Vatandaşlar, bellerine bağladıkları halatlarla da düşmeye karşı önlem alıyor.

Yoğun kar yağışıyla birlikte 93 yerleşim birimi yolunun ulaşıma kapandığı ve kar kalınlığının bir metreyi aştığı 'da, çok katlı bina sahipleri, çatılarda biriken karları temizlemye çalışıyor. Merkez İpekyolu İlçesi'ndeki Sıhke Caddesi üzerinde 4 katlı binası bulunan Gökhan Arman, beline bağladığı halatla karları karları temizlemeye çalıştı. Arman, kat kütlelerinin ara sokakta geçen vatandaşların kafalarına düşmemesi için tehlikeyi göze aldığını söyledi. Van'da bir çok kişinin ekmeğini çatılardaki karları temizleyerek kazandığını anlatan Arman," En son 26 yıl önce bu kadar kar yağmıştı.Biz de bu kar kütleleri vatandaşın kafasına düşmesin diye çatıdaki karları temizliyoruz. Belime ip bağlayarak çatıyı temizliyorum. Tehlikeyi göze alarak binamızın çatısını temizliyorum" dedi.



Van, Güncel

Kaynak: DHA

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