Van'da çevre yolu bilgilendirme toplantısı

Van
'da "Çevre Yolu ve Civarı Planlama Süreci" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Sinan Aslan, 2011'de yaşanan depremlerin ardından Çevre Şehircilik Bakanlığınca imar planları uygulaması ve parselasyon çalışmalarının başlatıldığını söyledi.
İdari davalar ve bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle bu çalışmaların iptal edildiğini belirten Aslan, 19 Ekim 2016'den Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6 bin hektarlık alanda her türlü imar çalışmasının başlatıldığını anlattı.
Çalışmaların 3 etapta yapılacağına dikkat çeken Aslan, şu bilgileri verdi:
"İmar hakları ve yapılaşma koşullarında düzenlemeler yapılarak hem vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi hem çevre ve şehircilik ilkelerinden taviz verilmeden en uygun ekonomik arazi kullanımı planlanması yapıldı. Bu Van tarihine damga vuracak imar ve parselasyon çalışmasıdır. Vanımızın geleceğini etkilemektedir. Sonuç olarak yapılan çevre yolu ve civarı revizyon imar planıyla şehrimizin doğal, tarihsel ve kültürel zenginlikleri korunacaktır. Aynı zamanda güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yeni yaşam alanları oluşturularak şehrimizin marka değerinin artırılması amaçlanmaktadır."
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da Van için 50 yıllık bir plan yaptıklarını belirtti.
Van'da kamulaştırma yapılmamasına ilişkin bilgiler veren Atlı, "Bakanlığımız Van için yeni kent planlamasını hayata geçirmek istedi. Bunun için de ulaşım ihtiyacı olan çevre yolunu bu plan kapsamında değerlendirmeyi düşündü. Bu, Van için bir ayrıcalıktır. Biz burada 40-50 yılık bir Van planlaması yapıyoruz. 400-500 bin nüfusun barınacağı yeni bir kent planı düzenliyoruz." dedi.