Van'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Van
'ın Erciş
ilçesinde bir hafta önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.D, geçen hafta tutuklu bulunduğu Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.
Hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Latifiye Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polis
ekiplerince yakalanan E.A.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Uyuşturucu Ticareti,Erciş,Van
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:13