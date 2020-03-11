Van'da cezaevindeki kadınlara yönelik etkinlik
Van'da T Tipi Kapalı İnfaz Kurumundaki kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.
11.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:54
Van 'da T Tipi Kapalı İnfaz Kurumundaki kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, Kuaförler Odası üyeleri, cezaevindeki kadınların saç ve cilt bakımlarını yaptı. Cezaevi hükümlülerinden oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlenen kadınlar, ardından pasta kesti.
Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, hükümlü ve tutuklara yönelik bir takım eğitim programları düzenlendiklerini söyledi.
Çağdaş infaz anlayışıyla hükümlüleri yeniden topluma kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Dönmez, kadınların toplumdaki yerinin göz önünde bulundurularak, onlar için ayrıca hassas davrandıklarını kaydetti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan protokol çerçevesinde cezaevlerinde bir takım sportif çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.
Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, İnfaz Hakimi Fatma Aydın, Cezaevi İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu Başkanı Lütfü Polat katıldı.
Etkinlikte, Kuaförler Odası üyeleri, cezaevindeki kadınların saç ve cilt bakımlarını yaptı. Cezaevi hükümlülerinden oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlenen kadınlar, ardından pasta kesti.
Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, hükümlü ve tutuklara yönelik bir takım eğitim programları düzenlendiklerini söyledi.
Çağdaş infaz anlayışıyla hükümlüleri yeniden topluma kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Dönmez, kadınların toplumdaki yerinin göz önünde bulundurularak, onlar için ayrıca hassas davrandıklarını kaydetti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan protokol çerçevesinde cezaevlerinde bir takım sportif çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.
Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, İnfaz Hakimi Fatma Aydın, Cezaevi İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu Başkanı Lütfü Polat katıldı.
Kaynak: AA
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