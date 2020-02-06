Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde, üzerine çığ düşen minibüsün arama-kurtarma çalışmaları sırasında ikinci çığ faciası yaşandı. İkinci çığ faciasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca, memleketi Eskişehir 'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Kara'nın cenazesine ailesi ve yakınlarıyla birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer katıldı.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Anne Nurhan Karaca'nın feryatları cenazeye katılanları duygulandırdı. Anne Nurhan Karaca, "Annem beni bırakma, Ben sensiz ne yaparım?" diye hayatını kaybeden oğluna seslendi. Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın cenazesi, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

"SOĞUK ÜŞÜTÜR SANIYORDUK, İÇİMİZİ YAKTI"

Tarkan Karaca'nın esnaflık yapan babası Yasin Karaca'nın, ilk çığ haberini aldığı sırada sosyal medya hesabında "Allahım yardım et bu çocuklara" dediği görüldü. Karaca, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra ise 'Soğuk sadece üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı" paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine düşen, 5 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketinde, 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Üst üste yaşanan iki felakette 41 kişi hayatını kaybetti.