Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (2)

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, kayıp olduğu düşünülen 2 kişiye ulaşmak için AFAD, UMKE, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini kaydeden Vali Bilmez, 2 kişinin cenazesinin Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Bahçesaray'a gönderileceğini, 3 kişinin ise Van'da toprağa verileceğini bildirdi.Vali Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunun sadece iş makineleri ve arama kurtarma çalışması yürüten araçlara açık olduğunu kaydetti. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Vali Bilmez, tedavisi süren yaralılardan iş makinesi operatörünün burnunda ve boynunda kırıklar olduğunu, diğerlerinin durumlarının ise iyi olduğunu belirtti.