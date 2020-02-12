Van'da çığ bölgesindeki çalışmalara yoğun kar nedeniyle ara verildi

Van- Bahçesaray
kara yolundaki çığ bölgesine ulaşılması için yürütülen yol açma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 4-5 Şubat'ta çığ düşen bölgeye ulaşılması için çalışma yürüten ekiplerin yoğun kar ve tipi nedeniyle buradan ayrıldığı bildirildi.
Bölgede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Çığ bölgesine gitmek üzere yol açma çalışması yapan ekipler, çığ bölgesine 4 kilometre kala yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, Jandarma
, UMKE, Meteoroloji ve Karayollarından teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası çalışmalara ara vererek geri dönmüştür. Bölgede hava koşullarının normale dönmesi sonrası Görentaş bakım evinde bekletilen iş makineleri yol açma çalışmalarına yeniden başlayacaktır."